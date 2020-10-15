Белград, , 13:08 — REGNUM Специальный посланник Европейского союза по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак после визита в Приштину прибывает 15 октября в Белград, где встретится с высшими представителями власти Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Мирослав Лайчак планирует обсудить в Белграде прогресс, достигнутый после возобновления диалога при посредничестве ЕС в июле, а также будущие шаги в процессе переговоров по достижению всеобъемлющего соглашения.

Напомним, что 14 октября вечером после встречи с лидерами партий правящей коалиции Приштины Лайчак дал понять, что как без диалога, так и без достижения всеобъемлющего соглашения не обойтись для решения всех открытых вопросов между Белградом и Приштиной.