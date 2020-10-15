Варшава, , 12:48 — REGNUM Павел Кукиз — польский музыкант и депутат Сейма — выступил с призывом к премьер-министру Матеушу Моравецкому и Национальному совету по телерадиовещанию с предложением увеличить количество музыки польских исполнителей в СМИ. Об этом передает Dziennik.

По словам депутата, увеличение польской музыки в СМИ компенсировало бы артистам часть убытков, причиненных невозможностью давать концерты в связи с пандемией. Кукиз сообщил, что уже обсуждал свою идею с премьер-министром Матеушем Моравецким во время видеоконференции, посвященной распространению COVID-19.

Премьер, по словам музыканта, не дал четкого ответа на это. В то же время, идею поддерживает глава Национального совета СМИ Кшиштоф Чабаньский.

Как подчеркивает Кукиз, доля польской музыки в СМИ республики гораздо ниже, чем во многих европейских странах. В некоторых из них даже существуют квоты, которые обеспечивают тамошним артистам обязательное минимальное время в эфире.

Кукиз также напомнил, что в марте Союз польских музыкантов написал письмо всем радиостанциям Польши с просьбой транслировать польскую музыку из-за пандемии, потому что было отменено много концертов. По словам депутата, сначала к просьбе прислушались, но позже всё вернулось к тому, что было ранее.