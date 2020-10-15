Париж, , 13:16 — REGNUM Глава французского департамента Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что у страны «нет другого выхода, кроме как ввести комендантский час» из-за быстрого распространения SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

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Пекресс выразила поддержку решению президента страны Эммануэля Макрона ввести комендантский час в восьми городах Франции, в том числе в Париже, о котором глава государства объявил вечером 14 октября.

«У нас нет другого выхода, кроме как ввести комендантский час», — добавила политик.

«Ситуация в больницах крупных городов очень тяжелая», — пояснила Пекресс. «Но это будет испытание, через которое мы пройдем вместе», — заверила она.

Напомним, 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа с 21:00 до 6:00 в городах с наибольшим количеством зараженных SARS-CoV-2.

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