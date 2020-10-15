15 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Сдержанность во внешней политике, помимо финансовой устойчивости и стратегической эффективности в долгосрочной перспективе, также становится всё более популярной в политическом плане. И всё же остается вопросом, действительно ли Трамп и Байден заинтересованы в проведении внешней политики сдержанности или они просто используют сдержанность в своих собственных политических целях? Тему развивает Даниэль Депетрис в издании Washington Examiner.

Игорь Юдкевич, , 17:56 — REGNUM Партийная пристрастность в Соединенных Штатах так глубоко укоренилась и так сильна, как этого не было десятилетиями. Но если есть одна проблема, которая объединяет людей всех политических мастей, то это представление о том, что США должны быть гораздо более рассудительными, когда они используют вооруженные силы, и более сдержанными в том, где они размещают войска. Президент Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден способны понимать электорат, и именно поэтому оба стремились изобразить себя антивоенными кандидатами во время этого избирательного цикла.

Коммандо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп и Байден — полярные противоположности с точки зрения темперамента, стиля и мировоззрения, но оба выражают свое намерение сократить потери Америки в затяжных конфликтах и вывести страну из трудоемкого и дорогостоящего болота, которым является национальное строительство за рубежом. Возвращение американских войск домой было ключевой частью предвыборной платформы Трампа в 2016 году и остается убедительной темой разговора для президента сегодня. Принимая республиканскую номинацию на выборы, Трамп сказал присутствовавшим при том партийным делегатам, что «в отличие от предыдущих администраций, я удержал Америку от новых войн, и наши войска возвращаются домой». Байден использовал подобную риторику в своих собственных речах: «Давно пора покончить с вечными войнами, которые стоили нам неисчислимой крови и сокровищ».

Нетрудно понять, почему Трамп и Байден, как бы они ни отличались, считают, что политически выгодно подчеркнуть их антивоенную добросовестность. После двух десятилетий непрерывного развертывания на сумму свыше 6 триллионов долларов, американская общественность отчаянно требует большей осмотрительности и сбалансированности во внешней политике США. Средний человек больше не убежден (и, на мой взгляд, справедливо), что размещение десятков тысяч военных на Ближнем Востоке является разумным вложением средств с точки зрения укрепления национальной безопасности США. Фонд Eurasia Group, например, обнаружил, что 44% населения страны хотят сократить численность американских войск в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Более трех четвертей американской общественности поддержали бы решение о выводе американских войск из Афганистана. И почти половина людей, опрошенных Чикагским советом по глобальным вопросам, поддержала бы полное (или частичное) сокращение американских войск в Германии.

Дональд Трамп выступает перед американскими военнослужащими на военно-воздушной базе США Yokota

Сдержанность во внешней политике, помимо финансовой устойчивости и стратегической эффективности в долгосрочной перспективе, также становится всё более популярной в политическом плане. И всё же остается без ответа большой вопрос: действительно ли Трамп и Байден заинтересованы в проведении внешней политики сдержанности или они просто используют сдержанность в своих собственных политических целях?

Трамп говорит о большой игре, о прекращении бессмысленных войн за рубежом, но на самом деле не соответствует своей риторике в поступках Действительно, во многих случаях Трамп уступил желаниям своих более ориентированных на истеблишмент советников. Летом 2017 года Трамп решил прислушаться к рекомендациям своего тогдашнего советника по национальной безопасности и министра обороны и увеличить численность американских войск в Афганистане на 3000−4000 человек. В Сирии он дважды объявлял о полном выводе американских войск только для того, чтобы изменить курс, оба раза после того, как республиканцы и демократы буквально выпотрошили его. Последние сокращения американских войск в Ираке, Афганистане и, возможно, даже Сомали, похоже, являются последней попыткой Трампа исправить некоторые из этих более ранних ошибок.

Байдена тоже вряд ли можно назвать эталонным приверженцем сдерживающего движения. Конечно, бывший вице-президент был самым высокопоставленным членом кабинета в администрации Обамы, который был готов выступить против увеличения численности американских войск в Афганистане в 2009 году. И да, Байден пообещал вытащить американскую поддержку из охваченного огнем «мусорного контейнера» Саудовской Аравии — войны в Йемене. Но если Байден победит в ноябре, он, скорее всего, окружит себя советниками, которые являются известными отпрысками вашингтонского внешнеполитического сообщества. Некоторые из этих советников официально рекомендуют бессрочное американское военное присутствие в Ираке, Сирии и Афганистане.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

По сути, Байден пытается гнаться за двумя зайцами: утверждая, что он, наконец, положит конец вечным войнам, в то же время он транслирует свое намерение сохранить наземное присутствие в некоторых из тех же самых конфликтов.

Для тех из, кто устал от политики статус-кво, которая не работала в течение большей части двух десятилетий, пристальное наблюдение за обоими кандидатами и оценка того, действительно ли они серьезно реформируют внешнюю политику США, имеет первостепенное значение. Мы не можем позволить политикам слева, справа или в центре превратить военную сдержанность в пустой лозунг.