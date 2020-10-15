Осло, 15 октября 2020, 12:49 — REGNUM Норвегия присоединяется к антироссийским санкциям Евросоюза за предполагаемое отравление блогера Алексея Навального. Об этом заявила норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде телекомпании NRK.
«Норвегия присоединяется к мерам Евросоюза, касающимся использования химического оружия», — сообщила министр телекомпании по электронной почте.
Стокгольм, добавила она, поддержит санкционный список ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Евросоюз должен обнародовать санкционный список лиц и организаций в России, которые якобы причастны к «отравлению» Навального. По информации источников в ЕС, в него войдут шесть чиновников и одна организация.
Читайте также: Кириенко, Бортников, Ярин… NYT узнала, кто «пострадает» из-за Навального