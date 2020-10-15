Москва, , 12:09 — REGNUM Нормальный диалог между Россией и Европейским союзом возможен, однако при условии. Об этом сегодня, 15 октября, на плановых консультациях с заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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«С российской стороны было акцентировано, что взаимодействие с ЕС возможно, но только на основе равноправия и учета законных интересов друг друга», — подчеркнул российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что Россия может перестать общаться с Европейским союзом в случае, если западные страны не понимают необходимости уважительного диалога с РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что существует множество фактов, как ЕС ведёт себя совершенно «неподобающе и неприемлемо» в ситуации с блогером Алексеем Навальным, и отметил, что Россия желает понять для себя, возможен ли бизнес с ЕС в сложившейся ситуации.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти выступают за диалог с Европейским союзом, однако пока не встречают в этом понимания там. А «в одиночку танго танцевать не получается», добавил официальный представитель Кремля.