Москва, , 12:01 — REGNUM Соседние государства, и прежде всего их элиты, должны получить убедительные сигналы по поводу того, чем для них обернется ущемление прав русских и всех выходцев из бывшего СССР, не принадлежащих к титульному этносу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 октября, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что удивлен неурегулированием проблемы с этническими русскими в Абхазии и ситуации с российскими СМИ в Армении и Казахстане, но полагает, что эти проблемы удастся решить.

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«Ничего удивительного в неурегулированности проблем русского населения в новых государствах, возникших на постсоветском пространстве после прекращения существования СССР, нет. Все они создавались как национальные государства, возглавляли этот процесс местные национально ориентированные элиты, этнорадикализм и его обратная сторона — русофобия были и остаются для них инструментом укрепления своих позиций.

Против должного уважения к правам русских, оставшихся в 1991 году за границами России, работали тогда, да и сейчас работают ещё несколько факторов. Это, во-первых, инерция внутренней политики СССР, в котором было полтора десятка национальных союзных республик и десятки автономий, но русский народ не имел своего государства, защищавшего именно его интересы. Во-вторых, это отсутствие уже в постсоветской России должного уважения к правам и положению русских как народа, составляющего более 80 процентов её населения. Кроме того, сама Россия сделала ставку на работу с постсоветскими государствами преимущественно через их высший властный сегмент, то есть через тех, кто, как я уже сказал, делает ставку именно на эксплуатацию национализма.

Все эти факторы мы должны последовательно снимать. Повышенное внимание должно уделяться обеспечению прав русских в самой России, улучшению их положения на всей её территории, включая автономные республики и области. Соседние государства, прежде всего их элиты, должны получить ясные и убедительные сигналы по поводу того, чем для них будет оборачиваться ущемление прав русских, всех выходцев из бывшего СССР, не принадлежащих к титульному этносу.