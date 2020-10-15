Никосия, , 11:56 — REGNUM Председатель палаты представителей Кипра Димитрис Силлуис сегодня, 15 октября, объявил об отставке после скандала с «золотыми паспортами». Об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail.

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Напомним, ранее он заявлял, что с 19 октября приостановит исполнение своих обязанностей до завершения расследования скандала о правонарушениях при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции.

Силлуис пояснил, что такое решение было принято из опасения, что продолжение его пребывания в должности спикера было неверно истолковано.

«Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре кипрская газета Politis обнародовала имена владельцев так называемых золотых паспортов Кипра. Среди них — граждане России и Украины, получившие гражданство в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции. Издание отмечает, что лиц из этого списка заподозрили в получении паспортов без достаточных оснований. Перечень имён президент Никос Анастасиадис направил лидерам политических партий под грифом «секретно», позднее эту отметку со списка убрали.

В августе имена российских граждан, которые получили в 2017—2019 году «золотые паспорта» Республики Кипр (гражданство в обмен на инвестиции), раскрыло издание Al Jazeera. В материале издания указывались имена 33 граждан РФ, также имеющих гражданство Кипра.

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