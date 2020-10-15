Бишкек, , 11:49 — REGNUM Проводящие массовую акцию около гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова после известия об уходе в отставку президента страны Сооронбая Жээнбекова потребовали роспуска парламента страны. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что участники массовой акции узнав об отставке Жээнбекова отметили это радостными криками и свистом, затем провели молитву и выдвинули требование о роспуске киргизского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение уйти в отставку на фоне сложившейся в столице Киргизии напряженной общественно-политической ситуации принял президент страны Сооронбай Жээнбеков.