Уфа, , 11:46 — REGNUM Проект закона, которым меняется процедура назначения прокурора Башкирии, будет рассмотрен депутатами республики на ближайшем пленарном заседании в республиканском госсобрании. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, из закона планируется исключить норму, которая предусматривает участие в процедуре назначения прокурора республики парламента региона.

Толкачев отметил, что данное изменение вносится для приведения регионального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией РФ. Новым порядком предполагается назначение прокуроров субъектов РФ президентом после консультаций с Советом Федерации, без согласования с региональными органами власти.

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