Новосибирск, , 11:42 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в регионах Сибирского федерального округа вновь осложняется. С сентября в округе, как и в целом по стране, наблюдается значительный ежедневный рост числа заражённых. Об этом на заседании координационного штаба сегодня, 15 октября, заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибири Сергей Меняйло.

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По официальным данным, за последний месяц ежедневное количество заражённых коронавирусом в округе выросло с 500 до 1400 человек. На сегодняшнее утро в сибирских регионах с начала эпидемии выявлено более 127 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки 1419 за последние сутки — это максимальное суточное значение за всё время распространения инфекции.

В регионах развёртываются дополнительные коечные места. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, свободными остаются менее 20% таких коек.

«С учётом существующих темпов прироста заражённых, следует тщательно проанализировать целесообразность перепрофилирования конкретных медицинских учреждений в ковидные госпиталя. При этом качество оказания плановой медицинской помощи не должно снижаться, — обратился к участникам совещания Меняйло. — Чтобы сдерживать массовое распространение инфекции необходимо оперативно выявлять случаи заражения. Этого можно добиться, только наращивая объём тестирования».

Полномочный представитель главы государства подчеркнул, что ситуацию с распространением коронавируса в сибирских регионах нельзя упустить из-под контроля.

Меняйло считает, что целесообразно дать рекомендации работодателям, если это не нанесёт ущерб деятельности организации, перевести часть работников на удалённый режим или скользящий рабочий график, таким образом снизив нагрузку на систему общественного транспорта. В зоне особого внимания — стабильная деятельность образовательных учреждений.