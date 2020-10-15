Киев, , 11:48 — REGNUM Гражданам Украины предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Это второй вопрос к избирателям на местных выборах 25 октября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 15 октября в его телеграм-канале.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны», — сказал Зеленский и подчеркнул, что ответ избирателей определит будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на Украине пройдут местные выборы. Первый вопрос, который зададут избирателям, звучит так: нужно ли ввести пожизненное тюремное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Всего будет пять вопросов, уточнил Зеленский.

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