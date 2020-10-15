Киев, , 11:43 — REGNUM Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту антисемитских надписей, замеченных у здания офиса президента Украины. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба ведомства.

«В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединённой еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями», — сказано в сообщении.

Отметим, во время акции протеста возле офиса президента Украины участники неонацистского марша развернули баннер, на котором обвинили в оккупации и ограблении Украины «днепропетровский еврейский клан Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева состоялся неонацистский марш, посвящённый годовщине создания ОУН—УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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