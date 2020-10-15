Минск, , 11:33 — REGNUM Реакция России на ситуацию, которая сложилась в Белоруссии в августе текущего года, говорит о важности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и потому данную организацию нужно развивать. Об этом 15 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске, передает БелТА.

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"События у нас в августе и реакция прежде всего России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он сказал об этом, заявив, что теперь стало понятно, что такое ОДКБ и для чего она нужна странам, которые входят в нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября госсекретарь белорусского совбеза Валерий Вакульчик и генсек ОДКБ Станислав Зась обсудили ситуацию в Белоруссии, а также проблемы международной и региональной безопасности.