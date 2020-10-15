Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Супруга Дональда Трампа считает, что ей очень повезло, так как у нее COVID-19 прошел с минимальными симптомами, хотя они и поразили ее одновременно. Об этом Меланья Трамп рассказала в обращении, опубликованном на сайте Белого дома 14 октября.

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«Это было похоже на американские горки. У меня болело во всем теле, были кашель и мигрень, и чувствовала себя очень усталой большую часть времени. Я выбрала более естественный путь с точки зрения медицины, сделав акцент на витамины и здоровую пищу. Вокруг нас были замечательные помощники, и мы будем вечно благодарны за медицинскую помощь и профессиональную осмотрительность», — рассказывает Меланья Трамп.

По ее словам, для нее оказалось незнакомым чувство быть пациентом, а не человеком, пытающимся побудить жителей США оставаться здоровыми и жить в безопасности.

«Я думала о сотнях тысяч людей по всей нашей стране, которые пострадали от этой болезни, которая заражает людей, не различая их. Мы живем в беспрецедентные времена — и с приближением выборов было легко попасть в ловушку такого количества негативной энергии», — говорит Меланья Трамп. Первая леди США выражает надежду, что COVID-19 станет еще одним препятствием, о преодолении которого американцы расскажут будущим поколениям.