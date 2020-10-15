Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа встретит министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Пентагоне в пятницу, 16 октября 2020 года, сообщает Antara.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США решительно поддержал решение приветствовать Прабово Субианто в Пентагоне, где он встретится с министром обороны США Марком Эспером.

По данным источника, администрация Трампа стремится углубить оборонные связи с Индонезией, крупнейшей в мире страной с мусульманским большинством.

Министерство обороны Индонезии отказалось комментировать визит Прабово Субианто в США. Тем не менее, официальный представитель правительства Индонезии заявил, что государство хочет разработать «дорожную карту» для приобретения истребителей F35.

Напомним, Amnesty International и другие правозащитники осудили решение Госдепа предоставить ему визу после многих лет отказов, в том числе после того, как сын Прабово Субианто окончил Бостонский университет.

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