Киев, , 11:32 — REGNUM Местные выборы на Украине по сути будут определенным референдумом доверия населения к президенту Зеленскому, поэтому сейчас его команда пытается незаконным, манипулятивным способом в очередной раз обмануть граждан Украины, заявил 15 октября украинский политический эксперт Виталий Бала.

«То, что эта инициатива (всеукраинского опроса) является технологической попыткой поддержать партию «Слуга народа» на выборах, даже в день выборов — у меня нет никаких сомнений… Также нет никаких сомнений, что Зеленский нарушает действующее избирательное законодательство», — подчеркнул Бала.

Эксперт считает, что первый вопрос Зеленского касается коррупции исключительно потому что по социологическим опросам коррупция среди основных вопросов, которые беспокоят граждан.

«Но на местных выборах граждан беспокоят, в первую очередь, немного другие вопросы, на которые действующая власть не способна ответить… поэтому вопрос коррупции вызвал неожиданный резонанс», — отметил политолог.

В завершение Бала выразил мнение, что заранее подготовленного списка пяти «важных вопросов» у офиса президента нет, и там будут пытаться «на ходу» придумать» такие вопросы, которые, по мнению власти, могут помочь представителям партии «Слуга народа» получить на выборах больше голосов, чем они заслуживают.

ИА REGNUM напоминает, что о проведении 25 октября всеукраинского опроса президент Зеленский заявил 13 октября. Также глава Украины озвучил два из пяти вопросов — «нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» и «поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».