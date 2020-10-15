Сеул, , 11:23 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон посетит Мексику с 19 по 21 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, в рамках зарубежной поездки южнокорейский дипломат встретится с замглавой МИД Мексики Джулианом Вентура, с которым обсудит возобновление переговоров по созданию зоны свободной торговли и расширение двустороннего сотрудничества для поддержания экономики.

Кроме того, Ким Гон также обратится к мексиканскому коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

Мексика — крупнейший торговый и инвестиционный партнёр Южной Кореи в Латинской Америке, на рынок которого вышли около 400 южнокорейских компаний.