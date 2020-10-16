Варшава, , 00:24 — REGNUM Дискуссия о Нагорном Карабахе, которая прошла в Польше между двумя маститыми политологами, показала удивительное различие подходов дискутировавших. Разгадать эту загадку поможет давний геополитический прогноз, считает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Витольд Репетович, кавказовед, знающий регион не по наслышке, выразил мнение, что ориентироваться необходимо на исторические корни отношений, связывавших Армению и Польшу. Практически, Репетович искал доводы в пользу той позиции, к которой склоняются многие страны ЕС, и которую громко выразила Франция, осудившая Турцию за вмешательство в армяно-азербайджанский конфликт.

Его оппонент, Пшемыслав Журавский вель Граевский, подавал факты в совершенно противоположном свете, пытаясь представить конфликт как столкновение военных блоков: НАТО (в лице Турции) с ОДБК (Армения). Интересно, что вторая точка зрения опирается на прогноз, сделанный в 2009 году американцем Джорджем Фридманом, предрекшим Польше «замещение» уходящей с геополитической сцены России. А каким боком в этом предсказании присутствует Турция?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польше в Закавказье задиристая Турция стала милее Армении».