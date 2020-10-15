Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал помочь Украине побороть коррупцию и завершить конфликт в Донбассе, если станет президентом США. Об этом сказано в документе «Видение Джо Байденом отношений Америки с Украиной», опубликованном пресс-службой политика.

«Байден будет добиваться завершения конфликта на Украине, и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает», — сказано в сообщении.

Политик отметил, что намерен предоставить Украине военную помощь, включая летальные виды оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко осмотрел катера, которые проходят процесс восстановления на верфях Балтимора, а затем будут переданы ВМС Украины.

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