Киев, , 11:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может выступить в Верховной раде на следующей неделе (19−25 октября), накануне проведения в стране местных выборов.

Об этом сегодня, 15 октября, сообщили со ссылкой на свои источники сразу несколько центральных украинских СМИ.

Предварительно, выступление Зеленского в парламенте назначено на 20 октября.

«Еще официальных документов не приходило, но они (Зеленский со своим офисом) планировали приехать в Раду со своим выступлением. Мы готовимся к выступлению», — заявил источник «Украинской правды».

Вместе с тем, другой источник отмечает, что выступление Зеленского перед депутатами могут отменить — из-за негативной реакции на всеукраинский опрос, который президент решил провести в день местных выборов 25 октября.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что на внеочередном заседании Рады 20 октября депутаты рассмотрят проект госбюджета-2021 в первом чтении.

Также отметим, что формально Верховная рада сейчас находится на карантине из-за большого количества заболевших коронавирусом.

25 октября на Украине пройдут местные выборы и всеукраинский опрос, который инициировал президент страны Владимир Зеленский.