Киев, , 10:50 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского и правящая партия «Слуга народа» стали на путь «оболванивания и лжи», заявил сегодня, 15 октября, украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя второй вопрос главы государства избирателям.

Эксперт отмечает, что новый «сериал», связанный с проведением всеукраинского опроса 25 октября, должен закончиться бесславным позором для каждого автора.

«Без разъяснений, без проекта, как будет «зона» в Донбассе работать. Тупо ложь и манипуляция — чтобы (люди) сожрали», — возмущается политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на пять важных вопросов.

Теперь президент в специальных роликах озвучивает по одному вопросу в день.

14 октября был задан первый вопрос — нужно ли ввести на Украине пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Сегодня, 15 октября, Зеленский поинтересовался, поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны.