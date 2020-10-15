Баку, , 10:53 — REGNUM В результате обстрела армянской стороной Агдамского района Азербайджана были ранены двое мирных жителей. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.

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В сообщении указывается, что утром 15 октября подразделения ВС Армении обстреляли с применением ракет и артиллерии азербайджанский Агдамский район.

«В результате попадания снарядов в частные дома в поселке Биринджи Бахарлы ранены жители этого населенного пункта Шахсувар Велиев и Логман Мусаев», — также говорится в сообщении и добавляется, что при этом домам был нанесен серьезный ущерб.

Кроме того, уточняется, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Азербайджане погибли 43 мирных жителя и ещё 214 были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что мирные инициативы России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) торпедируются Азербайджаном.