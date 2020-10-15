Кампала, , 10:42 — REGNUM Лидер оппозиции Уганды, политик и музыкант Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом Бобби Вайн, рассказал, что документы, необходимые для выдвижения его кандидатуры на предстоящих президентских выборах, бесследно пропали из его избирательного штаба после рейда спецслужб. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Одним из требований к кандидатам является предоставление комиссии не менее 100 подписей в поддержку своей кандидатуры от зарегистрированных избирателей не менее чем из двух третей избирательных округов Уганды. По словам политика, его команда собрала шесть миллионов подписей, но в настоящее время они отсутствуют.

«Правительство [президента Уганды Йовери] Мусевени пытается помешать мне выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. От сомнения в моих академических заслугах до сомнения в моем возрасте-теперь они прилагают все усилия, чтобы исключить мою кандидатуру, и я уверен, что именно поэтому они забрали подписи», — заявит оппозиционер.

«Мы не сдаемся, мы связались с нашими филиалами, чтобы они немедленно начали собирать подписи, и, надеюсь, к пятнице (16 октября) у нас будут необходимые подписи», — сказал он.

Депутат рассказал корреспонденту ВВС, что в его избирательный штаб в Кампале прибыли десятки вооруженных солдат и полицейских, чтобы провести обыск.

Он также сказал, что у него изъяли 23 миллиона угандийских шиллингов ($6200). Кьягуланьи заявил, что эти средства были собраны для того, чтобы помочь оплатить избирательные взносы для членов партии, которые хотят баллотироваться в парламент.

Полиция не ответила на запросы ВВС прокомментировать обвинения Боби Вайна. Ранее они отрицали, что налет на штаб был «политически мотивированным».

Крайний срок подачи заявок в избирательную комиссию Уганды — пятница, 16 октября, сообщили репортёры.