Баку, , 10:27 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые занимаются урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, должны оставаться нейтральными. Такое заявление в интервью французскому телеканалу France 24, опубликованном на сайте президента Азербайджана, сделал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Наша позиция всегда заключалась в том, что все сопредседатели должны оставаться нейтральными, что они не должны принимать чью-то сторону, потому что иное поведение противоречит их мандату», — подчеркнул Алиев.

Глава государства высказал уверенность, что «обе стороны — Армения и Азербайджан — ждут нейтралитета.

«И в настоящее время мы видим этот нейтралитет. Поэтому считаю, что вопрос, которого вы коснулись, больше не существует, мы закрыли эту страницу», — заявил, отвечая на вопрос телеканала, Алиев.

Он добавил, что благодаря взаимным дипломатическим усилиям ситуацию в Нагорном Карабахе удаётся держать под контролем.

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«Мы привержены усилиям, направленным на поиск политического урегулирования конфликта. Мне сообщили, что Франция как сопредседатель, останется нейтральной, так как это — мандат сопредседателя. Мы полностью поддерживаем эту позицию», — добавил азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, что участие в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе должна принимать не только Минская группа ОБСЕ, к этому процессу стоит привлечь и ведущие страны мира. Он пояснил, что речь идёт о государствах, которые были бы приемлемы как для Баку, так и для Еревана.