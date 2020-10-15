Баку, 15 октября 2020, 10:27 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые занимаются урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, должны оставаться нейтральными. Такое заявление в интервью французскому телеканалу France 24, опубликованном на сайте президента Азербайджана, сделал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Глава государства высказал уверенность, что «обе стороны — Армения и Азербайджан — ждут нейтралитета.
Он добавил, что благодаря взаимным дипломатическим усилиям ситуацию в Нагорном Карабахе удаётся держать под контролем.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, что участие в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе должна принимать не только Минская группа ОБСЕ, к этому процессу стоит привлечь и ведущие страны мира. Он пояснил, что речь идёт о государствах, которые были бы приемлемы как для Баку, так и для Еревана.