Варшава, , 10:22 — REGNUM 15−16 октября в Варшаве на стадионе «Народовы» состоится крупная международная конференция, в которой примут участие польские и европейские политики. Мероприятие организовано Альянсом европейских консерваторов и реформаторов. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Мероприятие носит название «Культурная война в Европе. Есть ли у Польши шансы?». Оно посвящено анализу культурных трансформаций в Евросоюзе, произошедших за последние десятилетия, а также возникших вследствие этого противоречий и конфликтов.

По словам организаторов, данная инициатива позволит сравнить культурные изменения в Польше с такими же процессами в других европейских странах, выявить причины, почему Варшава и Брюссель так часто не понимают друг друга в политике толерантности и политкорректности. Также участники конференции постараются наметить возможные сценарии столкновения культур, «новой и старой европейских цивилизаций» в ближайшие десятилетия.

В первый день конференции — 15 октября — участники смогут принять участие в том числе в лекции Войцеха Рошковского «Разбитое зеркало. Падение западной цивилизации», а также в политической дискуссии с участием Патрика Якого (партия «Право и справедливость»), Роберта Винницкого (партия «Конфедерация»), Павла Коваля (партия «Гражданская платформа») и Мацея Гдулы (партия «Весна»).

Во второй день лекции прочтут спикеры из-за рубежа. Во время своего выступления Зелька Маркич обсудит тему «Опыт Восточной Европы», а Анхель Рубио представит «Опыт Западной Европы». Также будет несколько дискуссионных панелей, в том числе вопрос об идеологии в культурной войне, о месте христианства в Польше и Европе в целом. Завершится мероприятие дискуссионной панелью «Какие выводы? Что делать Польше?».