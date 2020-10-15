Киев, , 10:25 — REGNUM Украина отрицает, что указ президента страны Владимира Зеленского, направленный на привлечение белорусских IT-специалистов, носит недружественный характер. Об этом заявила 15 октября официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Белоруссии», — сказала она.

По словам чиновника, перемещение людей между странами было максимально свободным ещё до начала политического кризиса в Белоруссии.

Украина готова принять людей, которые разделяют европейские ценности и хотят реализовать себя, отметила Зеленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму вручили ноту в связи с политикой Украины, направленной на привлечение белорусских IT-специалистов.

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