Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону должность прокурора Ворошиловского района занял Дмитрий Запорожец. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Известно, что старший советник юстиции службу в органах прокуратуры проходит с июля 2000 года. Возглавлял ранее прокуратуры Балаклавского и Гагаринского районов Севастополя.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на должность заместителя прокурора Ростовской области назначен Сергей Капитонов, ранее возглавлявший уголовно-судебный отдел прокуратуры Псковской области.

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