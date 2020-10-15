Бишкек, , 10:15 — REGNUM Указ о назначении на пост секретаря Совета безопасности Киргизии бывшего главы Госкомитета Нацбезопасности страны Кенешбека Дуйшебаева подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.

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«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович назначен секретарём Совета безопасности Киргизской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом экс-глава Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев 10 октября был освобожден от занимаемого им поста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил нового полномочного представителя правительства в Чуйской области.