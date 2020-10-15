Джакарта, , 10:09 — REGNUM Индонезийская делегация приняла участие в Детском форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая в 2020 году проходила в режиме онлайн, сообщает Antara.

На форуме упомянули о хороших вещах, которые можно сделать во время пандемии, таких как создание мотивационных проектов, участие в форумах по саморазвитию и посещение семинаров.

Ранее индонезийская делегация провела опрос 340 индонезийских детей на предмет воздействия коронавируса. По результатам опроса, скука является основной проблемой для индонезийских детей, что в конечном итоге сказывается на психическом здоровье.

Следующее мероприятие Детского форума АСЕАН состоится в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Детский фонд ООН призвал защитить детей в Индонезии, которые участвовали в волне демонстраций, связанных с принятием закона о создании рабочих мест в стране.

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