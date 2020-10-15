Сеул, 15 октября 2020, 10:09 — REGNUM Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун находится с визитом в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.
По данным источников, представитель администрации главы Южной Кореи будет находиться в Вашингтоне до 16 октября.
Известно, что Со Хун провел встречу с американским коллегой Робертом О’Брайеном, с которым обсудил вопросы двустороннего военного альянса и ситуацию на Корейском полуострове.
Отмечается, что это первая зарубежная поездка Со Хуна после вступления в должность главы Управления национальной безопасности в июле текущего года.
15 октября представитель Южной Кореи встретится с госсекретарём США Майком Помпео.
Читайте ранее в этом сюжете: США и Южная Корея развивают сотрудничество в сфере нацбезопасности