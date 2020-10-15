Сеул, , 10:09 — REGNUM Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун находится с визитом в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По данным источников, представитель администрации главы Южной Кореи будет находиться в Вашингтоне до 16 октября.

Известно, что Со Хун провел встречу с американским коллегой Робертом О’Брайеном, с которым обсудил вопросы двустороннего военного альянса и ситуацию на Корейском полуострове.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка Со Хуна после вступления в должность главы Управления национальной безопасности в июле текущего года.

15 октября представитель Южной Кореи встретится с госсекретарём США Майком Помпео.

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