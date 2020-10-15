Токио, , 09:39 — REGNUM Министерство обороны Японии отказалось от идеи разместить элементы противоракетной обороны (ПРО) на морских платформах в связи с их уязвимостью и малой мобильностью. Об этом 15 октября сообщает газета Nikkei.

По мнению экспертов военного ведомства, созданные по образцу плавучих бурильных установок платформы будут крайне трудно защитить в случае ракетной или торпедной атаки.

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время министерство обороны Японии изучает лишь два варианта океанского размещения радаров и ракетных установок ПРО Aegis. Для этого предполагается строительство новых кораблей ВМС Японии или использование специально построенных для этих целей коммерческих судов.

Напомним, что ранее премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил о необходимости сделать окончательный выбор в пользу какого-либо варианта развития национальной системы ПРО до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония и США продолжат поиск альтернатив размещению на японских островах наземных комплексов Aegis Ashore.

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