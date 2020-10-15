Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден должен раскрыть всю информацию о своём участии в бизнесе семьи. Такое требование в ходе выступления перед своими сторонниками во время предвыборного митинга в Айове выдвинул президент США Дональд Трамп.

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«Джо Байден должен немедленно обнародовать все электронные письма, встречи, телефонные звонки, стенограммы и записи, связанные с его участием в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России», — подчеркнул глава Белого дома.

Добавим, что после обнародования электронных писем якобы с ноутбука сына бывшего вице-президента Хантера Байдена, которые разоблачили некоторые его деловые отношения на Украине в то время, когда его отец играл влиятельную роль в стране в качестве вице-президента, Трамп обвинил своего соперника и его семью в коррупции, назвав их «мошенниками», сообщает Daily Mail.

«Они жулики, они всегда были жуликами. Они мошенники», — заявил Трамп NewsMax. — И это позор».

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Он подчеркнул, что опубликованные газетой New York Post электронные письма показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью.

«Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы/Байдена, — подчеркнул американский лидер. — Теперь мы ясно видим, что Байден — коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проверить наличие коррупционной составляющей в деле сына бывшего вице-президента Хантера Байдена. Глава Белого дома считает подозрительным тот факт, что в 2014 году компания Burisma, в правление которой вошёл Байден-младший, платила ему более 100 тыс. долларов, «невзирая на то, что он не имел опыта работы в энергетической сфере». Кроме того, по словам Трампа, Хантер Байден получил от Китая 1,5 млрд долларов.

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