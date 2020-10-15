Киев, , 09:33 — REGNUM Украина передала в Трёхстороннюю контактную группу (ТКГ) списки удерживаемых лиц, разделённые на четыре категории. Об этом заявил представитель ОБСЕ в ТКГ Тони Фриш, сообщила 14 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что со стороны ДНР и ЛНР аналогичная информация пока не поступала.

Представитель ОБСЕ напомнил, что стороны планируют открыть два дополнительных пункта въезда-выезда на линии разграничения между Украиной и ЛНР. Это может произойти в первой декаде ноября.

В сообщении также сказано, что Украина инициировала создание группы экспертов под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая могла бы контролировать хранение радиоактивных материалов на территории ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее полномочный представитель РФ Борис Грызлов заявил о том, что украинская сторона отказалась рассматривать план по урегулированию конфликта в Донбассе, предложив менять сами Минские соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев отказался вникать в предложенный план урегулирования в Донбассе

Читайте развитие сюжета: ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК