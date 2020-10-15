Джакарта, , 09:28 — REGNUM Детский фонд ООН призвал защитить детей в Индонезии, которые участвовали в волне демонстраций, связанных с принятием закона о создании рабочих мест в стране, сообщает CNN Indonesia.

«Мы должны и впредь постоянно поддерживать защиту детей», — заявила представитель ЮНИСЕФ в Индонезии Дебора Комини.

ЮНИСЕФ получил сообщения о нескольких детях, арестованных во время демонстраций. По данным источника, некоторых участников беспорядков арестовали, и они сутки оставались под стражей.

«Демонстрация напоминает нам о важности создания онлайн-платформы, чтобы дети и молодые люди могли независимо и мирно выражать свои взгляды в Индонезии», — отметила Дебора Комини.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Западной Джакарты задержала 27 учащихся, подозреваемых в причастности к событиям в Центральной Джакарте.

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