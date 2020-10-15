Москва, , 09:28 — REGNUM Законопроект о Государственном совете не предполагает наделение Госсовета правом законодательной инициативы, отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Внесённый президентом законопроект не предполагает наделение Госсовета правом законодательной инициативы», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий напомнил, что перечень субъектов законодательной инициативы закреплен в Конституции, а Госсовет своим решением может лишь указать на необходимость корректировки действующего законодательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете в рамках реализации новых положений Конституции. «В случае принятия Государственным советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», — следует из текста документа.

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Сейчас правом законодательной инициативы обладают президент РФ, правительство РФ, Верховный суд, депутаты Госдумы, члены Совфеда.

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