Додома, , 09:29 — REGNUM Представители правозащитной организации Amnesty International обвинили правительство Танзании во введении законов, «подавляющих демократию». Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на доклад Amnesty International под названием «Законодательное преследование в преддверии всеобщих выборов в Танзании».

По мнению авторов доклада, с января по сентябрь 2020 года в восточноафриканской стране наблюдалось увеличение числа случаев притеснения оппозиционных партий, средств массовых информации, неправительственных организаций, активистов и правозащитников.

«Преследования оказали серьезное негативное влияние на политические дискуссии. Подобное вмешательство может препятствовать участию граждан в политике, а также проведению расследований в отношении предполагаемых нарушений прав человека властями в ходе предвыборной гонки», — говорится в докладе.

Правозащитники отметили, что еще задолго до начала избирательных кампаний оппозиционеры в Танзании были поставлены в затрудненное положение. Им было запрещено проводить митинги, а за нарушение данного постановления они подвергались регулярным арестам.

«Оппозиционные политики продолжают сообщать о притеснениях, и полиция не в состоянии своевременно и детально расследовать все фиксируемые инциденты, что означает, что выборы в Танзании проходят в условиях преследований оппозиционных кандидатов», — добавили правозащитники.

Ранее министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди заявил, что все политические партии в Танзании, принимающие участие в выборах, находятся в равных условиях и успешно продолжают вести свои избирательные кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Танзании шокирован обвинениями в «подавлении демократии»