Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области перенесёт ближайшее заседание из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в представительном органе власти.

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Решение приняла спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Причина — высокая заболеваемость коронавирусом в регионе и тот факт, что вирус SARS-CoV-2 выявили у одного из депутатов.

Заседание было намечено на 27 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подтвердили 31 761 случай заражения коронавирусом.

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