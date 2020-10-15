Москва, , 09:20 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не имеет перспектив, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко: он должен покинуть пост, должно быть прекращено насилие на улицах, политзаключенные должны быть освобождены.

Спикер Совфеда не понимает, как можно против собственного народа, против собственной страны добиваться санкций, прекращения экономических отношений, ухудшения экономической ситуации.

«Я считаю, что, скорее всего, у нее (Тихановской) не хватает политического опыта и она говорит с чужих голосов, которым безразлична Белоруссия, безразличен народ Белоруссии, жизнь людей, их здоровье. Ответственный политик так никогда не заявит. Такие политики не имеют перспективы», — завила Матвиенко ТАСС.

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