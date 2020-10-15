Владивосток, , 09:22 — REGNUM В ходе тренировок в Японском море экипажи палубных вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали ночные взлёты и посадки на палубу авианесущего корабля — корвета «Громкий». Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

В учениях были задействованы четыре вертолёта Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах, совершившие перелёт в район полигона боевой подготовки с аэродрома Николаевка.

«Совместно с корабельными расчётами корвета проекта 20 380 «Громкий» (экипажи) поочерёдно совершенствовали навыки взлётов и посадок в тёмное время суток на палубу боевого корабля при его нахождении в дрейфе и на ходу», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего экипажи вертолётов морской авиации ТОФ выполнили около 20 ночных взлётов и посадок на корабль — сложнейших элементов лётной подготовки.

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