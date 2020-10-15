Сухум, , 09:17 — REGNUM В Сухуме прошла встреча президента Абхазии Аслана Бжании и членов делегации Евросоюза, которую возглавляет спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тайво Клаар. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в регионе и предстоящие Женевские дискуссии по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике в Закавказье. Бжания отметил, что для нормализации отношений с Грузией необходимо подписание соглашения о неприменении силы.

«Мы по-прежнему настаиваем на подписании договора о неприменении силы. И надеемся, что Евросоюз будет способствовать подписанию договора между конфликтующими сторонами», — сказал президент Абхазии.

Он также заявил, что абхазский народ не собирается никому отдавать свою землю.

По данным пресс-службы, представители ЕС сообщили, что готовы помочь Абхазии в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Клаар ранее заявил, что намерен посетить Сухум и Тбилиси, чтобы обсудить там сложившуюся в регионе обстановку.