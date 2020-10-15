Киев, , 09:16 — REGNUM Украина может получить вакцину от коронавируса, которой хватит для прививки 20% населения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 октября в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, вакцина может поступить в рамках инициативы COVAX, к которой присоединилась Украина.

«Нам уже подтвердили, что мы можем рассчитывать на 20% от численности населения Украины, то есть на 8 млн доз в рамках этого альянса», — рассказал министр.

Степанов добавил, что пандемия COVID-19 показала необходимость иметь своё производство вакцин.

«Украина должна иметь полное обеспечение своими вакцинами. Этот путь не быстрый, это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы… Три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности, чтобы производить вакцины», — сообщил он.

Чиновник уточнил, что речь идёт пока что о вакцинах против дифтерии, кори, столбняка и им подобных.

По его словам, три украинских производителя вакцин могут быть обеспечены многолетними государственными заказами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов рассказал, что Украина готова закупать любую вакцину, включая российскую, если её эффективность и безопасность будет признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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