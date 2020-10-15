Киев, 15 октября 2020, 09:16 — REGNUM Украина может получить вакцину от коронавируса, которой хватит для прививки 20% населения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 октября в эфире телеканала «Украина 24».
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По его словам, вакцина может поступить в рамках инициативы COVAX, к которой присоединилась Украина.
Степанов добавил, что пандемия COVID-19 показала необходимость иметь своё производство вакцин.
Чиновник уточнил, что речь идёт пока что о вакцинах против дифтерии, кори, столбняка и им подобных.
По его словам, три украинских производителя вакцин могут быть обеспечены многолетними государственными заказами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов рассказал, что Украина готова закупать любую вакцину, включая российскую, если её эффективность и безопасность будет признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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