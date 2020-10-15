Тбилиси, , 09:18 — REGNUM В министерстве иностранных дел Грузии готовятся к тому, чтобы в ближайшее время создать двустороннюю комиссию, которая начнет работу по делимитации грузино-азербайджанской границы. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 14 октября сообщил журналистам заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

Он отметил, что заседание было сначала назначено на март, но тогда оно не состоялось из-за начала пандемии коронавируса, а потом его откладывали. Но теперь в МИД Грузии рассчитывают на то, что скоро получится начать работу в этом направлении.

«На последней встрече мы договорились в кратчайшие сроки созвать комиссию. Сейчас мы работаем над конкретной датой, когда может состояться встреча, но надеемся, что в ближайшее время можно будет возобновить работу комиссии», — сказал Дарсалия.

Он добавил, что азербайджанской стороне передали недавно обнаруженные материалы, касающиеся границы.

Напомним, в Грузии 24 сентября заявили, что необходимо пересмотреть соглашения 2006 и 2007 годов, которые Тбилиси и Баку заключили при делимитации границы. В Генпрокуратуре Грузии после этого заявили, что ведомству передали топографические карты 1938 года выпуска, на которых граница отмечена не так, как ранее решила двусторонняя комиссия по делимитации. Двух ее членов обвинили в нарушении территориальной целостности Грузии и взяли под стражу на время следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Грузии призвал евродепутата объясниться за свою позицию