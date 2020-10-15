Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Чувашии утверждено положение о конкурсе на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Размер поощрения за разработку эскиза составляет 100 тыс. рублей, за передачу прав будет выплачено ещё 50 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Организатором конкурса выступает администрация главы республики, его цель — «выявление лучшего, профессионально выполненного и не имеющего аналогов эскиза памятной медали» в честь 80-летия строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

На разработку эскизов даётся 30 дней с момента объявления конкурса. Работа может быть выполнена акварелью, гуашью или в компьютерной графике. Участники конкурса также должны будут представить смету ориентировочной стоимости изготовления памятной медали. Уточняется, что количество эскизов памятной медали, представляемых одним участником конкурса, не ограничено.

При определении победителя будут учитываться соблюдение правил геральдики и фалеристики, художественная выразительность и эстетичный внешний вид, оригинальность решения и экономичность исполнения.

Лучший вариант выберет конкурсная комиссия, состав которой будет утверждён распоряжением администрации главы Чувашии.

«После получения положительного заключения на эскиз памятной медали от Геральдического совета автору (коллективу авторов) отобранного эскиза памятной медали в течение 30 календарных дней выплачивается денежное вознаграждение за разработку эскиза памятной медали в размере 100 тыс. рублей.

С автором (коллективом авторов) отобранного эскиза памятной медали администрация главы Чувашской Республики в течение 30 календарных дней после получения положительного заключения на эскиз памятной медали от Геральдического совета заключает договор об отчуждении исключительного права на эскиз памятной медали, предусматривающий выплату денежного вознаграждения за отчуждение исключительного права на эскиз памятной медали в размере 50 тыс. рублей», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Чувашии учредили медаль, посвящённую 80-летию строительства оборонительных рубежей, а 2021 год в республике посвящён строителям Сурского и Казанского рубежей.

Напомним, оборонительные сооружения строились во время Великой Отечественной войны в 1941 — 1942 годах для защиты подступов к Казани. На их строительство мобилизовано более 170 тыс. жителей в Чувашии. Для сравнения: на фронт призвали 208 тыс. жителей республики.

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