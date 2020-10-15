Токио, , 09:09 — REGNUM Снова вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио и которую в Японии считают своими территориальными водами, два патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом 15 октября сообщает агентство Кyodo.

Также сообщается, что за китайскими кораблями ведет наблюдения японский сторожевик, требующий от кораблей КНР немедленно покинуть данные воды, однако не предпринимающий для этого активных действий.

Кроме того, уточняется, что в прилегающем к данному месту районе находится еще два патрульных корабля Китая и что в нынешнем году китайские сторожевые корабли заходили в данные воду уже 24 раза.

Напомним, Китай считает указанные острова своими незаконно оккупированными территориями, требуя их возвращения. При этом территориальный спор около необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года власти Японии выкупили эти острова у их частных владельцев, японских граждан.