Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Царящие в США внутриполитические противоречия создают плодородную почву для иностранного вмешательства, в том числе в выборы, пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 15 октября в The American Conservative.

Анализируя вышедший недавно документальный фильм Алекса Гибни «Агенты хаоса» (Agents of Chaos), который был посвящен якобы имевшему место вмешательству России в американские президентские выборы в 2016 году, Эпископос отмечает, что вместо критического разбора произошедшего перед тем голосованием, кинорежиссер представил «попурри наиболее ярких моментов Рашагейта», лишь завернутых в блестящую упаковку.

Иными словами, он местами проводил ту же линию об «ударе в спину» — что бывшая первая леди Хиллари Клинтон не проиграла на тех выборах, напротив, победа была вырвана у нее из рук противниками, которые пошли на сговор с враждебно настроенной иностранной державой.

Тем не менее если фильм и заставляет по-настоящему о чем-то задуматься, так это о том, что «российское вмешательство» смогло сработать только потому, что США оказались крайне уязвимыми к таким нападкам.

«Любой иностранный агент, работающий на то, чтобы дестабилизировать американское общество, не найдет недостатка социально-политических противоречий, которые можно эксплуатировать, глубоких обид, которыми можно манипулировать», — указывает Эпископос.

«Не русские это устроили. Мы сделали это сами с собой. В этом смысле восстановление порванной социальной ткани является одной из важнейших проблем национальной безопасности нашего времени», — заключил он.

Напомним, политические противники действующего президента Дональда Трампа по-прежнему прибегают к заявлениям о «вмешательстве» России в выборы в США. Так, бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила в интервью телеканалу MSNBC, что Трамп напрямую призвал Москву оказать ему поддержку в ноябре.

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В свою очередь, бывший вице-президент и нынешний кандидат от демократов Джо Байден отметил, что в случае его избрания президентом он не оставит без внимания якобы предпринятые Россией попытки влияния на выборы.

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