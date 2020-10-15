Минск, , 08:57 — REGNUM МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима в связи с указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Белоруссия», — сказано в сообщении.

В МИД Белоруссии назвали такой шаг Украины «явно недружественным и дискриминационным», а также нарушающим общепринятые правовые нормы. В ведомстве призвали Украину принять меры по соблюдению договорных обязательств между двумя странами.

Напомним, ранее Украина упростила легализацию белорусских IT-специалистов на территории страны. Теперь им будет существенно проще получить вид на жительство на Украине.

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