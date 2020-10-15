Сеул, , 08:53 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за неделю вырос на 0,6%, до 45,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 14 октября среди 1506 человек, не одобряют действия президента 50% респондентов, что на 1,8% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,7% опрошенных.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» упал на 4,3%, до 31,3%, а партии Сила народа (бывшая Объединённая партия будущего), напротив, вырос на 1,3%, до 30,2%.

Между тем уровень поддержки Открытой демократической партии составил 9,4%, Партии справедливости — 5,8%, Народной партии — 4,8%.