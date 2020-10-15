Баку, , 08:53 — REGNUM Только беспилотные летательные аппараты ВС Азербайджана уничтожили военную технику ВС Армении на общую сумму в $1 млрд. Об этом 15 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

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"Только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в $1 млрд», — сказал он.

Также президент Азербайджана отметил, что армия страны использует дроны и от других стран, а также артиллерию и многочисленные военные установки.

В то же время Алиев не стал сообщать, какое количество беспилотников находится на вооружении ВС Азербайджана, отметив, что их число является достаточным «для того, чтобы добиться поставленной цели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не принимает участия в войне, которая идёт в Нагорном Карабахе.