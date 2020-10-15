Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена получил в сентябре $383 млн пожертвований на ведение кампании. Об этом сам кандидат написал 14 октября в Twitter.

«Благодаря вашей поддержке мы собрали невероятную сумму — $383 млн», — подчеркнул Байден и добавил, что штабу придётся ещё много работать.

Такой сбор — рекордный для Байдена. В августе его команда собрала около $365 млн, уточняет Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США намечены на 3 ноября. Согласно итогам опроса компании Opinium Research, Байден опережает действующего президента США, республиканца Дональда Трампа на 17 процентных пунктов.

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